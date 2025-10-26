Napoli in festa, ma c'è l'ansia per De Bruyne: quel precedente stop nel 2023

Il Napoli esce in festa dalla sfida Scudetto vinta contro l'Inter ieri sera allo stadio Maradona: il 3-1 della squadra di Conte ai nerazzurri vale il primo posto in solitaria (in attesa del risultato della Roma, impegnata oggi a Sassuolo).

La nota stonata della serata è rappresentata da Kevin De Bruyne: a segno sul contestatissimo calcio di rigore che ha stappato la partita, il belga è uscito dall'impianto in stampelle.

Impossibile ipotizzare i tempi di recupero o l'entità del problema, bisognerà attendere gli esami strumentali per avere informazioni certe. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda un precedente che tiene in ansia il Napoli. Siamo nel 2023, il giocatore fu operato per un problema atavico al bicipite femorale (per cui uscì anzitempo dalla finale di Champions League vinta dal Manchester City contro l'Inter): quello stop lo costrinse poi a restare ai box per quattro mesi. E per quel problema ancora conserva un'evidente cicatrice dopo venti punti di sutura.