Sarri punta sul talismano Zaccagni contro la Juventus: quando segna lui, la Lazio vince

La Lazio si prepara ad accogliere la Juventus nel big match di questa sera all'Olimpico di Roma. La squadra di Sarri arriva da due pareggi consecutivi ottenuti contro Atalanta (0-0) e Torino (3-3).

A far sperare i biancocelesti però sono alcuni dati statistici. La Lazio è infatti imbattuta in cinque delle ultime sei gare casalinghe giocate contro la Juve in campionato (3 vittorie e 2 pareggi) dopo che aveva perso nove delle precedenti 10 partite all’Olimpico contro i bianconeri (più un pareggio) in Serie A. Una tradizione decisamente cambiata dunque davanti al proprio pubblico.

La Juventus poi, come sottolinea il Corriere dello Sport non ha segnato negli ultimi due match di campionato (contro Milan e Como). Qualora rimanesse ancora a secco di gol, con i vari Vlahovic, David e Openda in difficoltà, sarebbe la prima volta dal settembre 2024 che lo fa per tre partite consecutive (allora furono tre 0-0 consecutivi in quel caso contro Roma, Empoli e Napoli).

Sarri ritrova intanto Zaccagni, che oltre ad essere un giocatore chiave appare anche come una sorta di talismano in questo caso. Nelle ultime due stagioni (dal 2024/25), la Lazio ha vinto tutte le 10 partite in cui Zaccagni ha segnato in Serie A. Inoltre i biancocelesti sono rimasti imbattuti in tutti gli ultimi 21 match di campionato in cui il classe ’95 ha trovato il gol.