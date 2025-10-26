Verona-Cagliari, infortunio Unai Nunez: problemi alla spalla, al suo posto Bella-Kotchap
Segui qui la diretta testuale di Verona-Cagliari su TuttoMercatoWeb.com
Pronti-via e c'è uno scontro violento - seppur involontario - testa contro testa fra Borrelli e Unai Nunez, ma entrambi i giocatori riprendono a giocare dopo i soccorsi. Poco dopo altro scontro, stavolta con Gaetano. Dopo quest'ultimo episodio il centrale spagnolo chiede il cambio toccandosi la spalla destra. Al suo posto entra Bella-Kotchap al 15'.
