Hellas Verona, Harroui di rientro dall'infortunio al crociato: "Sto bene e ho voglia di tornare"

Lunga intervista sulle colonne de L'Arena per Abdou Harroui, centrocampista dell'Hellas Verona che si appresta a fare il suo ritorno in campo dopo un lungo infortunio: "Sto bene e ho tanta voglia di tornare. L'infortunio al crociato è il peggiore che un giocatore può avere, sono otto mesi che sto fuori. Ora sono pronto". Il Verona ha bisogno della fantasia di Harroui? Dice lui: "Io cerco sempre di metterla, in campo. Ho voglia di dimostrare, è un po' che non gioco".

Harroui scende anche nel dettaglio della sua posizione preferita in campo: "Mi sento una mezzala, ma posso giocare pure dietro le punte. Però mi sento un box to box". Zanetti sembra credere in Harroui: "Già dal momento dell'infortunio mi ha sempre chiamato, anche solo per sapere come stavo. Sono contento di avere Zanetti". Quindi Harroui racconta poi con quali compagni abbia legato di più: "Serdar e Sarr. Quando c'erano, anche Tavsan e Livramento, perché parlavamo tutti olandese".

Harroui si sofferma poi quindi anche sui nuovi arrivati di casa Hellas Verona: "Giovane è molto forte, ma anche altri a centrocampo come Al Musrati, Gagliardini e Akpa Akpro. E Orban negli allenamenti è come lo vedete in partita, tanta energia". La prossima partita metterà l'Hellas Verona contro il Pisa. Ne parla così Harroui: "Una bella squadra, sarà difficile giocare in casa loro. Dobbiamo continuare con le prestazioni, trovando la via del gol. Non molliamo e cerchiamo di sfruttare le occasioni".