Verona, parla Zanzi: "Mercato? Vogliamo rinforzarzi. Sogliano miglior ds d'Italia, forse del mondo"

Il Presidente esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, ha rilasciato una intervista a Telearena per tracciare un primo bilancio ad un anno dall'insediamento da parte della Presidio Investors nel club gialloblu (il 15 gennaio la ricorrenza dall'ufficialità) e non solo. "Il bilancio è molto positivo" - ha dichiarato in merito ai primi 12 mesi della nuova proprietà - ". Il nostro è un piano a lungo termine, che richiede tempo, lavoro e tanta professionalità. Noi siamo convinti di poter salire ulteriormente", ha aggiunto.

In merito al mercato di gennaio, Zanzi ha ribadito la grande fiducia che il club ha nell'operato del direttore sportivo Sogliano: "Tutta la società è molto attenta al mercato. Stiamo lavorando sodo. Considero Sean Sogliano il miglior direttore sportivo d’Italia ma forse anche del mondo", ha spiegato. "Insieme a lui siamo alla ricerca delle migliori soluzioni per rinforzare la squadra in questa sessione di gennaio, che ha dinamiche molto diverse rispetto a quella estiva", ha fatto notare.

Parlando del nuovo stadio, ha poi aggiunto: "Noi vogliamo fare un grande Verona e lo stadio è tra gli asset principali per la crescita calcistica. La questione non dipende solo da noi. Abbiamo un’ottima relazione con il Comune, tutta la città è allineata in questo momento. Un progetto di questo tipo ha bisogno dell’unione d’intenti di tante figure, anche del Governo".

Un ringraziamento poi al sostegno che danno i tifosi: "Grazie ai nostri sostenitori per il supporto costante. Posso promettere loro che lotteremo sempre, fino alla fine. Il momento più bello a livello calcistico è stata la vittoria di Empoli è valsa la serie A. A livello umano stare insieme alla nostra squadra "Special", una grande famiglia".