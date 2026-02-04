Hellas Verona, Zanzi: "Ci fidiamo di Sogliano. Kouamè? Saltato non per mancanze nostre"

Il presidente esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, ha parlato oggi in conferenza stampa e parlato delle scelte di mercato del club: "Noi vogliamo sempre far crescere i giocatori. Noi non siamo costretti a vendere tutti, ma la realtà è che anche i giocatori meritano opportunità. Abbiamo detto no a tanti trasferimenti, queste cose magari non si riportano o non escono. Abbiamo rifiutato 5-6 offerte, anche di più".

Come società avete speso una buona cifra. Ma è ancora convinto che Sogliano sia il miglior direttore sportivo in Italia e non solo?

"Assolutamente".

Quindi siete convinti delle cifre spese per un attaccante scozzese e un difensore delle Isole Far Oer, quindi scommesse?

"Dipende da cosa intende per scommessa. Io direi che è una scommessa spendere di più per un giocatore che voi conoscete, ma che magari non farà meglio. O che magari non hanno voglia di lottare. Ci fidiamo di Sogliano. Non è che cerchiamo giocatori che non valgono molto, al contrario. Ma formule che abbiano senso".

Cos'è successo con Kouame con la Fiorentina (qui la versione della società toscana)? E cosa ci dice sul comunicato della FIGC?

"Sul comunicato: è una cosa che sapevamo. La nostra società è sempre stata molto trasparente con la FIGC. Hanno chiesto una integrazione, gliel'abbiamo data, noi abbiamo trovato questo accordo per chiudere una situazione senza nessuna ammissione di alcuna colpa, per andare avanti, è una cosa burocratica. Su Kouame: abbiamo visto un'opportunità per rinforzare la squadra, interessante. Abbiamo fatto tutte le cose nella forma regolare, è mancato qualche documento dall'altra parte. Ma non la vediamo come una cosa che fosse fondamentale per rimanere in Serie A o per lottare ogni giorno".