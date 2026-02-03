Ufficiale Verona, ufficiale: Paolo Sammarco sarà l'allenatore ad interim, il comunicato

Non sarà solo per un allenamento la permanenza di Sammarco sulla panchina gialloblù. "Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco", il comunicato ufficiale diramato pochi istanti fa dal club scaligero, a conferma dell'allenatore che lascia la Primavera per incaricarsi della prima squadra.

"Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro", la conclusione. Dunque starà al 42enne comasco barcamenarsi nel delicatissimo momento del Verona, in preda ad una rincorsa forsennata per raggiungere il traguardo salvezza questa stagione. Attualmente la truppa scaligera è incagliata all'ultimo posto in classifica - a pari punti con il Pisa che ha sollevato dall'incarico Gilardino - a -3 dalla Fiorentina terzultima ma soprattutto a 4 lunghezze dal primo slot utile per la tranquillità.

L'ultima brutta sconfitta rimediata dai gialloblù in Serie A contro il Cagliari (4-0 in trasferta) è costata la panchina a Paolo Zanetti, esonerato dopo una stagione e mezza di incarico da tecnico dell'Hellas. Per un mandato da allenatore a lungo termine intanto restano appuntati sul taccuino due nomi precisi: Guido Pagliuca, reduce dall'esperienza in Serie B a Empoli, e Roberto D'Aversa. Quest'ultimo dal bagaglio d'esperienza considerevole visto il passato trascorso sulla panchina di Parma, Lecce ed Empoli - con il quale è retrocesso la scorsa annata.