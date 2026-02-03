Hellas, squadra affidata a Sammarco: sullo sfondo ci sono i nomi di D'Aversa e Pagliuca

L'Hellas Verona ha deciso di cambiare. Il momento negativo della formazione scaligera ha portato la società ad esonerare Paolo Zanetti nella giornata di ieri. Un mercato in cui arrivati nuovi elementi, oltre poi al nuovo allenatore, potrebbero dare la scossa per rialzare una situazione davvero di difficoltà. L'ultimo posto in classifica insieme al Pisa fa male ma adesso la società chiede un immediato cambio di rotta con i punti dalla salvezza diretta che sono comunque quattro.

Per il momento la squadra è affiata al tecnico della Primavera Paolo Sammarco ma sullo sfondo restano comunque altri nomi. Come riporta l'edizione odierna del Corriere di Verona, oltre a Roberto D'Aversa ci sarebbe anche Guido Pagliuca quest'ultimo reduce dall'esperienza in Serie B a Empoli.