Live TMW Verona, Zanetti: "Inter fra le top 5 in Europa. Serdar? Spero niente di troppo grave"

Il Verona insegue la prima vittoria stagionale, ma di fronte ci sarà un ostacolo non da poco: domenica alle 12.30 al Bentegodi arriva l'Inter di Cristian Chivu. Gli scaligeri sono reduci da una prova giocata per larghi tratti del match alla pari contro il Como, nella quale però è arrivata una sconfitta per 3-1.

Il tecnico gialloblu, Paolo Zanetti, parlerà a breve in conferenza stampa per presentare la partita contro i nerazzurri.

Ore 15.32 inizia la conferenza stampa.

Tegola Serdar: che tempi di recupero ha? E sull'Inter: che cosa chiederai ai tuoi?

"Su Serdar: i tempi reali non li abbiamo, servono gli esami strumentali, speriamo non sia niente di troppo grave. Sicuramente in questa partita non c'è, settimana prossima vediamo i tempi. Dell'Inter è anche inutile parlarne: è fra le top 5 in Europa, ai livelli massimi in tutti i valori. Dobbiamo pensare poco a loro e molto a quello che possiamo fare noi. Ci serve una super prestazione".

Su Akpa-Akpro: ha avuto un problema a Como, come sta? Sulle scelte in mediana?

"Akpa-Akpro rientra, Al-Musrati e Unai Nunez martedì. Kastanos rientra. Sulle scelte abbiamo avuto poco tempo, lo abbiamo dedicato al recupero in vista della partita, servirà fare delle scelte vedendo chi ha energia. Mi hanno dato tutti disponibilità, mi tengo anche domattina per decidere".

Inter missione impossibile, ma servono anche delle imprese per la salvezza? Come deve essere il Verona per farla?

"Ho detto ai ragazzi che vorrei il Verona che ho visto contro la Juventus, contro la Roma. Non è servito per fare qualcosa di incredibile, ma con la Juventus per esempio abbiamo centrato un punto importante. Non vogliamo fare figure, deludere la nostra gente in questo momento di difficoltà in cui ci sta aiutando. Vogliamo dare il 100%, di fronte poi ci sarà una squadra che ha un livello che non c'entra niente con il nostro. Fa un altro campionato, è la squadra in assoluto più attrezzata in Italia secondo me".

Penserai alla diffida di Belghali nelle scelte? Visto che poi ci sono 3 scontri diretti.

"Bella domanda. Lui è un giocatore al quale ora si fa fatica a rinunciare. Uno dei nostri migliori giocatori. Ha caratteristiche uniche. Lui è molto ordinato difensivamente, ma offensivamente è importante, tante nostre azioni partono da lui. Bisognerà fare dei ragionamenti, ma andando in campo con la nostra miglior squadra".

Hai cambiato il terzetto di difesa nelle ultime gare. Frese può tornare braccetto al posto di Valentini?

"Possibile, un ragionamento che fila, ma non è colpa di Valentini se abbiamo preso gol. Lì era scivolato, ma è un discorso di connessione, di reparto. Avevamo trovato alchimie giuste, è più il fatto di aver perso Unai Nunez. Per il carisma, il coraggio che ha oltre alle doti tecniche. Bradaric e Frese possono essere più freschi, anche se pure Valentini mi ha dato disponibilità. Bisognerà valutare anche i loro quinti e come contrastarli".