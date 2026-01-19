Verona, Zanetti mischia tutto: tridente, Montipò out, Lirola e la prima di Slotsager

Paolo Zanetti fa di necessità virtù e mischia le carte nella sfida contro la Cremonese. Il Verona si schiera con il tridente, in un inedito 3-4-3, con Giovane e Sarr a supporto di Orban. Complici le tante assenze (7 infortunati, più Unai Nunez squalificato), in difesa spazio al giovane Slotsager, che soltanto qualche giorno fa ha fatto il suo esordio in Serie A contro il Bologna, nel secondo tempo.

Esclusione forte fra i pali: Montipò - che fino a qui non ha sempre convinto - rimane in panchina lasciando spazio a Perilli. Le sorprese non sono finite dato che, complici i tanti forfait sulle fasce, il nuovo arrivato Pol Lirola è subito schierato dal primo minuto a destra. Torna poi Ebosse dietro: non giocava dal addirittura dal 31 agosto in A e dal 24 settembre, considerando la Coppa Italia, tanto che il suo nome è fra quelli possibili in uscita in questo mercato.

Nel momento di grande difficoltà che stanno attraversando i giocatori gialloblu, Zanetti sembra voler dare una scossa al gruppo a partire dalle scelte di formazione.

