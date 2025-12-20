Verso Juventus-Roma, Boniek: "Stasera finirà 1-1". Poi svela il dettaglio che farà differenza

In vista della gara tra la Juventus e la Roma, ai microfoni di Libero, ha parlato il doppio ex Zbigniew Boniek. Queste le sue parole: "Solo due grandi club nei quali ho disputato stagioni meravigliose, sia nella Juventus che nella Roma. Quando eravamo re. Erano squadre fantastiche che si giocavano sempre lo scudetto. Se arrivavi secondo era una dura sconfitta".

Sulle offerte per cedere la Juventus: "Sulle vicende del club non riesco a capirci molto, vivo a Roma a 600 chilometri da Torino. Il mondo è cambiato, la Juventus dell’Avvocato non c’è più e John Elkann ha venduto l’Iveco, tanto per fare un esempio. Roba impensabile ai miei tempi".

Sulla Roma: "Non mi aspettavo assolutamente una partenza simile. Gasperini mi piace molto, lui è un grande allenatore dai tempi dell’Atalanta. Il pressing alto, la difesa a uomo e la forza che vuole dai giocatori sono un marchio di fabbrica. Poi il Gasp mi piace perché parla diretto, non con frasi fatte".

Sugli attacchi sterili delle rispettive rose: "A parte Inter e Napoli che hanno grandi bomber, chi non ha il problema del 9? Il guaio è che oggi è difficilissimo fare la prima punta in aree che sono trincee. Zirkzee per i giallorossi? Bel giocatore ma un conto è guidare l’attacco del Bologna, un altro giocare nello United o nella Roma".

Su Yildiz: "Ha talento e numeri. Ma avendo giocato nella miglior Juve di sempre, andrei piano con il termine fuoriclasse. Il turco ha come alleato il tempo per dimostrarlo".

Su come finisce stasera: "Non saprei, dico che finirà 1-1. Due dettagli importanti: al Gasp manca N’Dicka mentre la Juve recupera Bremer".