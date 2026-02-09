Boniek sulla Juventus: "Spalletti grandissimo allenatore. Senza l'Inter, la Serie A è equilibrata"

Zbigniew Boniek, ex giocatore che ha vestito la maglia della Juventus dall'82 all'85, è intervenuto in occasione della presentazione del film dedicato ai bianconeri che presto uscirà al cinema e intitolato "Juventus primo amore, la storia che ci ha resi ciò che siamo". Quando gli è stato chiesto del perché la Vecchia Signora non vincesse più, il polacco ha risposto così: "Nessuna squadra può farlo per 20 anni di fila. Non è facile, ci sono anche gli altri, è come il tempo... A volte è bello, altre volte un po' meno. Prima l'Inter non era così forte, se togli la squadra di Chivu, il campionato è equilibrato".

Che ne pensa di Spalletti?

"È un grandissimo allenatore, ma è un periodo durissimo perché vedo l'Inter che è scatenata e non solo negli undici titolari... Ha riserve valide. Quando ti scappa una squadra in Italia cominciate a essere nervosi, si parla tanto... Spalletti comunque è un ottimo, ottimo tecnico, ma davanti è difficile prendere l'Inter".