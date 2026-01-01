Boniek si interroga: "Se Yildiz è il leader della Juve, perché non gioca al centro?"
Ai microfoni di Sky Sport, Zibi Boniek ha parlato della crescita e dell'impatto sulla Juventus di Kenan Yildiz, numero 10 bianconero fresco di rinnovo del contratto:
"E' un grandissimo giocatore che è cresciuto molto. Ma se lui è un leader della squadra, perché non occupa un ruolo centrale? Se l'azione si sviluppa a destra, lui non viene coinvolto. Per me il numero 10 è quello che sta sempre nel gioco, che partecipa sempre all'azione. Lui comunque è fortissimo, è molto bravo e mi fa sempre molto piacere vederlo giocare".
Editoriale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
