Boniek si interroga: "Se Yildiz è il leader della Juve, perché non gioca al centro?"

Ai microfoni di Sky Sport, Zibi Boniek ha parlato della crescita e dell'impatto sulla Juventus di Kenan Yildiz, numero 10 bianconero fresco di rinnovo del contratto:

"E' un grandissimo giocatore che è cresciuto molto. Ma se lui è un leader della squadra, perché non occupa un ruolo centrale? Se l'azione si sviluppa a destra, lui non viene coinvolto. Per me il numero 10 è quello che sta sempre nel gioco, che partecipa sempre all'azione. Lui comunque è fortissimo, è molto bravo e mi fa sempre molto piacere vederlo giocare".