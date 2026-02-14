Tardelli: "Inter-Juventus finirà 1-1". Boniek: "Nerazzurri favoriti, vinceranno 2-1"

Marco Tardelli, ex storico giocatore della Juventus, è intervenuto in occasione della presentazione del film "Juventus primo amore, la storia che ci ha resi ciò che siamo", parlando di tante tematiche, tra cui il Derby d'Italia di questa sera: "È una partita sempre difficile da poter giudicare, finirà 1-1. Spalletti è in grado di fare qualsiasi cosa, ma l'Inter è molto forte. Chivu è riuscito a tenere inizialmente e ora è diventato un punto di riferimento. Centravanti? Manca sì, Vlahovic ha dei problemi. David deve capire un po' cosa vuole l'allenatore. Bremer? Ottimo giocatore, ora sta bene fisicamente".

Insieme a lui presente anche Zbigniew Boniek, altro grande ex Juventus, che è stato più pessimista: "Sarà rinviata per nebbia (ride, ndr). L'Inter parte favorita, per me vince 2-1 la squadra nerazzurra. Chi segna? Autogol di Zielinski. Comunque è una sfida molto aperta, i giocatori bianconeri possono segnare da un momento all'altro".