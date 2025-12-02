Verso le Olimpiadi di Milano-Cortina: anche Ibrahimovic presente tra i tedofori

Saranno 10.001 i tedofori che porteranno la torcia olimpica nel viaggio italiano fino alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Come riportato da SportMediaset, anche Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird e del senior management del Milan, è stato scelto per questo ruolo. Sono tantissimi i volti noti del mondo dello sport come Pecco Bagnaia, Ciro Ferrara, Flavia Pennetta, Jasmine Paolini e pure Alisha Lehmann, calciatrice del Como Women.

La manifestazione inizierà il 6 febbraio 2026 e si concluderà il 22 dello stesso mese. Per l'indisponibilità di San Siro, che sarà il teatro dove verranno inaugurati i Giochi, è stato deciso di disputare Milan-Como a Perth, in Australia. La certezza ancora non c'è, ma sembra che ormai si vada in questa direzione.

Proprio ieri ne ha parlato l'ad della Serie A Luigi De Siervo a Sky: "È un’operazione importante e difficile. È normale che, nell’immediato, molti vedano il lato negativo. Ma se vogliamo far crescere il nostro campionato a livello internazionale, dobbiamo capire che il nostro palcoscenico non è solo lo stadio, ma il mondo intero. Dobbiamo fare ciò che ammiriamo nelle altre leghe: la NFL ha giocato al Bernabeu offrendo un grande spettacolo. L’Australia è un Paese con una forte immigrazione italiana e c’è stata un’offerta significativa. Le squadre sono d’accordo, la FIGC ha dato l’ok, la UEFA ha dato l’ok. Manca solo l’approvazione definitiva della FIFA, che speriamo possa arrivare nelle prossime ore".