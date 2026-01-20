TMW Viali: "Brescianini ha tempi di inserimento eccellenti e un grande tiro. Viola, è iniziata la risalita"

L'esordio di Marco Brescianini con la maglia della Fiorentina stava per diventare un sogno, fermato solo dalla traversa a pochi minuti dal triplice fischio con il Milan. L'ex Atalanta, arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza, è subito entrato nelle rotazioni di mister Vanoli, entrando anche in campo nella sfida vinta dai viola sul campo del Bologna. Intervistato da TMW, l'ex viola William Viali, che ha allenato Brescianini ai tempi del Cosenza, racconta le qualità del nuovo innesto viola:

"È un centrocampista molto completo: ha una grande struttura fisica, che salta subito all’occhio, ma è anche un giocatore di grande qualità. È bravo negli inserimenti, ha tempi eccellenti e lo ha dimostrato anche appena arrivato alla Fiorentina, colpendo una traversa all’ultimo minuto. Inoltre ha un ottimo tiro dalla distanza, con un piede davvero raffinato.

Si esalta negli inserimenti, ma può giocare benissimo anche in un centrocampo a due, più lontano dalla porta. È un centrocampista completo sotto tutti gli aspetti".

La Fiorentina si sta muovendo bene sul mercato per cercare di uscire da una prima parte di stagione davvero complicata: come vedi i nuovi innesti e come può la squadra togliersi definitivamente dalle sabbie mobili?

"La Fiorentina ha già iniziato una risalita, non solo nei risultati ma anche nella qualità delle prestazioni, e questo è avvenuto in gran parte con il gruppo che già c’era. Significa che la strada era stata individuata già prima del mercato e che in questo momento il club ha le idee molto chiare.

Il mercato, che è iniziato con alcuni colpi e che verrà completato, potrà sicuramente aiutare la squadra a lasciarsi alle spalle un girone d’andata che è stato scioccante per tutti".

Secondo lei manca ancora qualcosa? Un difensore, un centrocampista?

"Probabilmente ciò che è mancato di più nel girone d’andata, anche per cambiare modo di giocare, sono stati gli esterni offensivi. Qualcosa in questo senso è già arrivato: Solomon e Harrison. Sono giocatori che possono offrire soluzioni diverse e che nel girone d’andata erano mancate, limitando un po’ le scelte".