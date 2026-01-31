Fiorentina, Brescianini: "Periodo complicato, ma lavoriamo per crescere"
Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, gara valida per la 23ª giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista della squadra ospite, Marco Brescianini.
Le parole del neo-acquisto della Fiorentina: "Credo che, come detto anche da Vanoli, la capacità di stringere i denti sia ciò che fa davvero la differenza. Lavoriamo costantemente per crescere, anche in un periodo complicato come questo in cui i risultati sono mancati. Anche il Napoli, un po’ come noi, arriva da partite in cui ci si aspettava qualcosa di più: penso che entrambe le squadre cercheranno di partire con grande intensità".
Di seguito, le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina.
Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay; Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic Gosens; Fagioli, Fabbian, Brescianini, Solomon, Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.