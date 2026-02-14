Fiorentina, Brescianini: "Dobbiamo riuscire a chiudere tutti gli spazi al Como"
TUTTO mercato WEB
Prima dell'inizio del secondo tempo di Como-Fiorentina, Marco Brescianini è stato intervistato ai microfoni di Dazn.
Sulla gestione del vantaggio.
"Dobbiamo riuscire a trovare soluzioni che ci possano portare benefici e dobbiamo riuscire a chiudere gli spazi interni, perché loro sono molto bravi a far girare il pallone".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile