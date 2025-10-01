Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Villarreal-Juventus, le formazioni ufficiali: debutto stagionale di Perin, davanti David

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:51Serie A
di Dimitri Conti

Tocca alla Juventus scendere in campo alle ore 21:00 per la 2^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025/2026. E dopo il pari casalingo contro il Borussia Dortmund, il roboante e spettacolare 4-4 dello Stadium, stavolta i bianconeri di Tudor vanno in trasferta, sul campo del Villarreal.

Sono state rese note le scelte di formazione e in casa Juventus Tudor fa largo al debutto stagionale di Perin, che rileva Di Gregorio in porta. Fuori Bremer, al centro della difesa va Kelly con Gatti e Kalulu ai suoi lati. McKennie in mezzo al campo, sulle due fasce agiscono Cabal e Cambiaso. In attacco tocca a David, alle sue spalle Koopmeiners e Yildiz. Negli undici ufficiali del Villarreal invece si segnala perlopiù la presenza di tre ex Serie A: Marin e Veiga, nello specifico ex Juve, in difesa e Buchanan sulla corsia.

Di seguito le formazioni ufficiali di Villarreal-Juventus.

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mourinho, Rafa Marin, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Comesana; Pepe, Mikautadze.
A disposizione: Luiz Junior, Diego Conde, Altimira, Akhomach, Partey, Moleiro, Oluwaseyi, Cardona.
Allenatore: Marcelino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz, David.
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario.
Allenatore: Igor Tudor.

