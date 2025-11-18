Parma, Djuric racconta Cuesta: "Quando arriviamo al campo la mattina, è già a lavoro da un paio d'ore"

"La lotta salvezza? Non deve mancare la forza del gruppo perché in campionati così difficili dove ci sono e ci saranno delle partite in cui subirai sconfitte bisogna restare uniti e compatti. Stabilità emotiva è fondamentale senza farsi influenzare troppo dal risultato". Parla così Milan Djuric, attaccante del Parma, nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di RadioTV Serie A: "Serve restare concentrati sapendo che ogni punto vale tantissimo e essere positivi. C’è un gruppo di ragazzi giovani che hanno fame e voglia di dimostrare, è un boost importante per tutti, per noi e per la piazza. Questi sono i consigli che do io durante tutta la settimana e durante le partite qui le dichiarazioni integrali)".

La prossima partita in programma, alla ripresa del campionato, vedrà il Parma opposto al Verona. Djuric presenta così la sfida contro una delle sue ex squadre: "A Verona ho conquistato una salvezza molto difficile e sofferta nel playout con lo Spezia, è una piazza a cui sono legato, la mia famiglia è stata molto bene. Sarà bello tornare al Bentegodi, sarà una partita difficile perché sono una squadra con qualità che forse avrebbe meritato di avere qualche punto in più. Noi ci stiamo preparando, siamo agguerriti, cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, speriamo di spuntarla noi".

Alla guida del Parma c'è Cuesta - "Il mister è un ragazzo molto giovane che ha tanta fame, molto preparato, lavora tantissimo. Quando arriviamo la mattina lo vediamo che è già a lavoro con lo staff da un paio d’ore. Ha tantissima energia e positività, anche lui sta facendo un percorso. Ci dà delle indicazioni e anche noi cerchiamo di dare dei piccoli consigli su certe cose. È un lavoro di collaborazione continua, sicuramente mi ha colpito la cura dei dettagli sua e del suo staff".