Vinicius non dimentica e invita i tifosi del City a piangere. Nel mirino la coreografia di un anno fa

Vinícius Júnior non dimentica. Il brasiliano ricorda bene quello striscione dei tifosi del Manchester City, che un anno fa lo presero in giro dopo il trionfo di Rodri al Pallone d’Oro, con il messaggio provocatorio “Stop crying in your heart out”, richiamando la celebre canzone degli Oasis, ad accompagnare una foto del centrocampista spagnolo mentre baciava il trofeo.

Un premio che il Real Madrid, e in particolare Vinícius, avevano contestato pubblicamente, arrivando persino a non presentarsi alla cerimonia di premiazione come forma di protesta perché convinti che a meritarlo fosse il numero 7. Questa sera, in piena sfida di Champions, il brasiliano ha rivissuto quel momento con un gesto chiaro verso i tifosi del City: gol, esultanza provocatoria simulando un pianto e sguardo fisso verso la curva inglese, quasi invitando i supporters a disperarsi per l’eliminazione quasi certa della loro squadra. Il brasiliano ha segnato il gol del momentaneo 0-1 su rigore; il City in 10 ha poi pareggiato con Haaland ma la qualificazione delle merengues non sembra essere in pericolo.