Vinicius show tra gol ed esultanze, Di Canio: "Ci sta, ma deve accettare di risultare antipatico"

Serata speciale per Vinicius Jr, che ha steso il Manchester City con la sua doppietta. Il fantasista del Real Madrid ha rinnovato la polemica con i tifosi del club inglese, anche nelle sue esultanze.

Dagli studi di Sky, Paolo Di Canio ha commentato: “Sui singoli episodi neanche ci sto tanto, se non superi i limiti… Gli hanno fatto lo striscione che piangeva, ci sta. Poi sai che, avendo le spalle larghe, ti prendi i fischi ovunque vai. Perché diventi antipatico.

Sei forte, sei grande, devi accettarlo. Poi però non devi continuare a piangere. Ha già fatto il gesto, poi fa un altro gol che viene annullato ed esulta così ancora. Bravo Donnarumma. Lui si prende questa cosa perché è fatto così di carattere, è forte e basta che non superi i limiti. Va bene così”.