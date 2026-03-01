TMW Contestazione Torino, torneo di calcetto fuori dallo stadio: "Dentro il circo, fuori la partita vera"

"Il calcio vero si gioca fuori". Continua la protesta della Curva Maratona all'indirizzo del presidente Urbano Cairo , come riportato anche nella fanzine odierna. "Nessuno stipendio milionario, niente tv, solo sudore e passione! Il Toro è questo", rimarcano gli ultras del Torino a poche ore di distanza dal calcio d'inizio del match con la Lazio valido la 27ma giornata di Serie A.

"Vista la passione con cui il presidente e i giocatori difendono questi colori, abbiamo deciso di alzare il livello. Mentre dentro va in scena il solito spettacolo grottesco e vergognoso, domenica 01/03/2026 dalle ore 12:00 organizziamo un torneo sotto la Maratona. Si corre, si lotta, si suda. Questo è ciò che amiamo e abbiamo sempre chiesto a chiunque indossasse la maglia granata. Dentro il circo, fuori la partita vera", il prosieguo della comunicazione dei sostenitori granata. Di seguito i recapiti telefonici e le iscrizioni aperte fino alla giornata di venerdì.

Una contestazione contro il patron granata che si è trasformata in un torneo di calcetto all’esterno dello stadio per davvero, come testimoniato dalle immagini in calce. Come far sentire la propria voce e trasmettere un messaggio, senza bisogno di oltrepassare il confine della protesta pacifica. Ma clima sempre bollente attorno al Torino, fresco di esonero di Baroni ed "elezione" del traghettatore D'Aversa.