TMW Torino, prosegue la contestazione: nella notte striscioni in città contro Cairo

Non si placa la contestazione dei tifosi del Torino nei confronti del presidente Urbano Cairo. Il rapporto fra la piazza e il numero una granata è ai minimi termini e nelle ultime settimane ci sono state tante iniziative da parte dei sostenitori per protestare contro il patron. Nelle ultime gare casalinghe infatti i gruppi organizzati hanno svuotato le due curve, Maratona e Primavera, in segno di dissenso nei confronti della dirigenza.

Striscione alla Gran Madre

E nella notte sono stati affissi a Torino degli striscioni contro il patron e almeno quattro sono stati sequestrati dalla Digos. "Cairo vendi", è questo il testo di uno dei drappi che è stato appeso all'ingresso della chiesta della Gran Madre e che portava la firma "TH", ovvero Torino Hoolingans uno dei gruppi posizionati nella Curva Primavera dello stadio "Grande Torino".

Gli altri striscioni contro Cairo in città

Altri striscioni sono stati appesi in Via Viotti, dove c'è la sede della società granata, mentre in via Sant'Ottavio ne è comparso un altro con la scritta "Anti-Cairo" sempre con la medesima firma "TH". Altri vessilli sono stati rinvenuti in via Pietro Cossa mentre altri, firmati da altri gruppi appartenenti al tifo organizzato del Toro sono stati ritrovati nei pressi dello stadio.