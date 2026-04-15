Viviano: "Per il futuro della Fiorentina non vorrei Vanoli. Mourinho? Non mi piace"

Emiliano Viviano, ex portiere tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato di David De Gea nel corso del suo consueto appuntamento ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Non l'ho mai criticato, ho evidenziato il momento di difficoltà che stava avendo. Lui è un fenomeno, ma quest'anno ha fatto qualche errore. Mi permetto di dire che non è un'opinione, ma sono fatti. Nelle ultime due partite è stato decisivo".

Chi vorrebbe come prossimo allenatore?

"Ci sono tante valutazioni da fare. Mourinho non mi piacerebbe come allenatore ma mi darebbe fiducia perché significa che il progetto è importante. Ma io non sono mai stato un suo estimatore, preferirei altro. Per quanto riguarda Vanoli sono molto grato per quello che ha fatto e la professionalità che ci ha messo, ma a me piacerebbe un altro profilo. I nomi usciti dimostrano secondo me che Fabio Paratici, quello che poi deciderà, non parla con nessuno e quindi bisogna sparare nel mucchio per beccare qualche nome".

La Fiorentina può rimontare il Crystal Palace? Quante chance ha?

"Non una su cento. Uno su cento è un dato bassissimo, ce l'aveva il Barcellona contro il Psg nel 2017. Un po' di più come percentuale ma comunque bassa, direi 10%".