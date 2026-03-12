Viviano: "Ditemi un acquisto decente di Comolli. Giuntoli ha fatto 150 volte meglio"

“Dimmi un ca… di Comolli decente”. Emiliano Viviano, in una live di Sportium Fun, parla così del lavoro di Damien Comolli, attuale amministratore delegato della Juventus: “Giuntoli ha fatto 150 volte meglio di Comolli. Quando ti chiedono di abbassare di 50 milioni di euro il monte ingaggi e, dopo che lo abbassi, ti dicono che non hai fatto risultati, è facile fare come ha fatto Comolli. Spendi di qua e di là.

Giuntoli doveva abbassare il monte ingaggi: non possiamo valutare un dirigente come se fosse il fantacalcio. Non è comprare e vendere, deve fare una serie di cose: gestire il gruppo e fare altre cose. Lui magari ha preso Di Gregorio che si è rivelato sbagliato, o Koopmeiners che avremmo comprato tutti, ma cosa ha fatto Comolli? Ha preso David e Openda.

Non c’è uno che abbia sfondato, che ti faccia dire che bravo”.