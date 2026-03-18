Seedorf: "L'Atalanta deve darsi l'obiettivo di vincere la Serie A. Le sberle capita di prenderle"

L'Atalanta questa sera va ospite, alle ore 21:00, del Bayern Monaco per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con la Dea chiamata ad un vero e proprio miracolo per poter sperare di passare il turno, vista la vittoria schiacciante dell'andata, per 6-1, dei bavaresi in quel di Bergamo.

Prima della partita, presente sul prato dell'Allianz Arena per raccontare Bayern Monaco-Atalanta, ha così parlato l'ex centrocampista Clarence Seedorf, che su Prime Video ha dato qualche chiave di lettura per la sfida: "Alcune volte prendi delle sberle, ma questo non può cambiare la tua identità, quello che hai fatto o in che forma sei. A volte sei in grande condizione e perdi partite incredibili. La società, i giocatori, l'ambiente Atalanta sono tutte cose consolidate, in maniera molto concreta. E come caratteristica hanno quella di voltar pagina, perché si deve andare avanti: ricordo quando col Milan perdemmo la finale di Champions col Liverpool, il mese dopo si ripartiva. Senza rimuginare. E questa credo sia una forza di questa società, guadagnata nel corso degli anni".

Prosegue e conclude quindi Seedorf, ponendo in alto l'asticella delle ambizioni per la Dea: "Ormai l'Atalanta come obiettivo deve darsi quello di vincere la Serie A, andare oltre a tutto. Anche a Gasperini, che non c'è più. Devono iniziare una stagione puntando a vincere il campionato, facendo un po' il percorso del Chelsea".