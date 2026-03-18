Atalanta, De Ketelaere: "Ho tanta voglia dopo l'infortunio, stasera voglio tornare al mio livello"

Ai microfoni di Sky Sport, Charles De Ketelaere ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il Bayern Monaco, ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo il 6-1 per i bavaresi dell'andata a Bergamo. "E' bello sapere che ci saranno tanti tifosi, sono venuti in tanti per sostenerci. Già la settimana scorsa dopo la partita avevamo visto quanto erano grandi i nostri tifosi, è bellissimo giocare per loro".

Come si sente dopo l'infortunio?

"Ho tanta voglia dopo essere stato fuori un mese, è stata dura. Voglio tornare a giocare al livello che avevo e questa sarà una bella partita per farlo".

Cosa vi direte nello spogliatoio prima del fischio d'inizio?

"Che è una bella partita e una grande serata, dovremo dimostrare di poter fare qualcosa contro una squadra fortissima come loro".