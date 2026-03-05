Tacchinardi: "Juve, proverei l'azzardo Gatti in attacco". Viviano: "No, è un po' too much"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha lanciato una provocazione ai microfoni di SportMediaset, spiegando perché secondo lui Federico Gatti dovrebbe giocare come centravanti: "Proverei l'azzardo. Vogliono giocatori che incarnino lo spirito, abbiano la fame, abbiano l'ambizione di voler vincere le partite. E lui è uno di questi giocatori. Sarebbe un segnale forte verso David e Openda per fargli capire che è stata una stagione fallimentare e a fine stagione cercare un'altra sistemazione".

Diverso invece il parere di Giampaolo Pazzini, che l'attaccante in carriera l'ha fatto: "Può essere una soluzione a partita in corso, dall'inizio no. Schierare Gatti in attacco dall'inizio vorrebbe dire perdere la fiducia e autostima dei tuoi attaccanti". L'ex Inter e Milan sa che, fosse successo a lui, probabilmente non avrebbe reagito nel migliore dei modi.

Infine ha parlato pure Emiliano Viviano, ex portiere: "Per me è assolutamente un no. Pensare a una delle società più gloriose del mondo che si presenta in una partita di Serie A con un difensore centrale in attacco dal primo minuto secondo me è un po' too much".