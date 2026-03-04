Viviano e la protesta dei tifosi della Lazio: "Non aiuterà nella gara più importante della stagione"

Nel pre partita della sfida tra Lazio e Atalanta, gara di andata della semifinale di Coppa Italia in programma all'Olimpico alle 21:00, è intervenuto negli studi Mediaset l'ex portiere Emiliano Viviano. Queste le sue parole iniziando dalla protesta dei tifosi che hanno lasciato vuoto lo stadio: "Per la squadra non è assolutamente una cosa positiva. Capisco che come ha detto Sarri si tratti di una forma di amore, però sicuramente non aiuterà la squadra nella gara più importante della stagione".

Sulla partita, Viviano aggiunge: "Dal punti di vista tattico si sfidano due filosofie opposte: Palladino sta molto più a uomo, è molto più aggressivo, Sarri invece è molto più schematico. Lì bisognerà vedere chi riuscirà a far meglio la propria partita".