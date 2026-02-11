Viviano: "Fra infortuni e giocatori sotto livello, il Bologna sta pagando le tre competizioni"

L'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato a SportMediaset della sconfitta del Bologna contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, con conseguente eliminazione dalla competizione di cui la squadra di Italiano era detentrice: "Il Bologna la sua partita l'ha fatta, ha creato anche qualcosa in più della Lazio, ma in questo periodo non riesce a trasformare il gioco in risultati. Ora ha ancora l'Europa League, in campionato è più difficile anche se pure lo scorso anno fece un filotto di vittorie decisivo nel finale".

Cosa non sta funzionando nel Bologna?

"Il Bologna ha sempre proposto molto e segnato tanto, secondo me manca qua, perché continua a creare ma ha difficoltà davanti alla porta. Forse quest'anno fra infortuni e qualche giocatore che non ha reso al livello le tre competizioni stanno diventando un problema".

Stasera grande prestazione di Provedel con la Lazio...

"Un portiere che si sta confermando di grande livello, con un'ottima prestazione oltre ai rigori".