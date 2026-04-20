Lecce, Di Francesco: "Il pareggio non mi accontenta. Attacco? Non amo le due punte"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 contro la Fiorentina: "Non mi accontento del pareggio, anche se mi accontento e sono felice per la prestazione. La reazione che abbiamo avuto dopo lo svantaggio non l'abbiamo fatta spesso... Oggi lo abbiamo fatto alla grande, concedendo poco e niente agli avversari, tranne una ripartenza nel primo tempo. Con questa mentalità potremo lottare fino alla fine per l'obiettivo finale".

Adesso avrete Verona e Pisa, sono lo snodo cruciale?

"Abbiamo scelto di andare in ritiro prima di queste gare per cercare di portare le nostre energie dentro le partite, che sono fondamentale. Anche voi però guardate le partite, io credo che il Verona sia ultimo, ma meriterebbe molto di più per le prestazioni che ha fatto. È una squadra in salute, ha giocatori molto forti e interessanti. Non è da sottovalutare, ma sono al nostro livello, dobbiamo spingere ancora di più e portare punti a casa".

Perché ha giocato Cheddira e non Stulic stasera dall'inizio?

"Hanno caratteristiche diverse, avevamo preparato la partita cercando di trovare un po' di più la profondità. Ci siamo riusciti in qualche occasione. Ho scelto in base alla partita, li ho alternati, quando ci sarà Camarda magari a partita in corso metterò due punte, ma io non sono un grande amante di questa soluzione per il mio tipo di calcio. Comunque ci può stare a volte, ho messo Gandelman che è un centrocampista che diventa una seconda punta con grande facilità. Non so quale equilibrio potremo avere con lui e un attaccante già in campo".