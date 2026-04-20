Lecce, Tiago Gabriel: "Un punto è meglio di zero. Andiamo a Verona per vincere"

Termina in parità il posticipo della 33ª giornata di Serie A tra Lecce e Fiorentina. Al "Via del Mare" è Harrison a sbloccare il risultato alla mezz'ora, poi nella ripresa il pareggio di Tiago Gabriel al 71' per il definitivo 1-1. I salentini agganciano la Cremonese a quota 28 al terzultimo posto, un punto per la Viola che mantiene un margine di 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Al termine della gara, il difensore giallorosso Tiago Gabriel, autore della rete del pareggio, ha risposto alle domande dei microfoni di DAZN.

Tiago, è stata un'esultanza fortissima di tutto lo stadio dopo il tuo gol. Raccontacela. Hai anche rotto una bandierina, lì…

"Sì, è una partita difficile. Dovevamo vincere la partita, ma un punto è meglio di zero. Grazie a tutti i tifosi. Andiamo a Verona per vincere."

Nel campionato è difficile. Verona è una squadra che sta nella parte bassa della classifica…

"Noi dobbiamo vincere le partite. La prossima partita è Verona e dobbiamo pensare solo a Verona."