Yildiz crea, Boga finalizza: Juventus avanti all'intervallo a Udine

Juventus meritatamente avanti a Udine, grazie al terzo gol consecutivo di Jeremie Boga. L'ivoriano si sta candidando come miglior acquisto della sessione invernale in Serie A. Partita sbloccata al 38' dopo un primo tempo per lo più sonnolento.

Udinese scorbutica, come ci si poteva aspettare, Juventus piena di estro davanti ma che fa fatica con la fisicità dei friulani. Yildiz parte come falso nueve ma è un pesce fuor d'acqua, Spalletti gli cambia posizione a gara in corso invertendolo con Boga ed è la svolta. Il turco inizia a creare e deliziare la platea, l'ivoriano finalizza quello che il 10 costruice. Nota di merito a Lloyd Kelly che ha avviato l'azione del vantaggio scucchiaiando dalla sua area verso Yildiz. Controllo di testa del trequartista e dritto verso l'area per poi servire Boga a centro area e l'ex Sassuolo e Atalanta deve solo appoggiare in rete.