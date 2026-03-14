Come si motiva l'Udinese a metà classifica a marzo? Runjaic netto: "Non mi serve motivarli"

Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic, al termine della sfida persa contro la Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole

Si poteva fare qualcosa in più?

"La Juventus ha giocato meglio e ha meritato di vincere. Ci è mancata qualità e nel calcio è importante saper cogliere le opportunità. Loro restano una squadra forte, con giocatori di classe mondiale sulle corsie esterne, come Yildiz e Conceicao".

Come si danno degli stimoli alla squadra?

"Non serve motivarli"

Nell'intervallo ha corretto i suoi difensori dopo che per 5 volte si sono fatti sorprendere dai lanci lunghi?

"Ne abbiamo parlato ma la Juve è molto versatile. Non è facile difendere su giocate come quelle e contro giocatori bravi come hanno loro".

La Juventus vi ha messo in difficoltà dalla parte di Yildiz?

"Non è una novità, è una questione di come va in quella zona di campo. Ci mancano anche giocatori importanti come Bertola e Zanoli. Poi se non concedevamo la giocata a Yildiz, la dovevamo concedere a Coinceicao".