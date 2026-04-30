Futuro con Vlahovic, La Stampa: "La Juve tratta con lui e il papà Milos"

Il tempo scorre inesorabile e Dusan Vlahovic è ancora senza rinnovo di contratto firmato. Ergo, il prossimo 30 giugno sarà free agent e dunque libero di firmare con qualsiasi altro club, oltre che di lasciare la Juventus. Nulla di più lontano dalla volontà del club bianconero. "La Juve tratta con lui e papà Milos", informa La Stampa, nella sezione interna e dedicata allo sport.

A maggio, al termine del campionato verosimilmente, le parti si riuniranno attorno al tavolo per la resa dei conti circa il futuro di DV9 alla Juventus o altrove. Nel frattempo attorno alla Vecchia Signora gravita il nome di Robert Lewandowski, che non ha ancora deciso se rimanere al Barcellona oppure levare le tende per un'ultima esperienza di livello altrove. Mentre l'accordo con i blaugrana andrà in scadenza in estate.