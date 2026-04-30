Juventus - Vlahovic, è l'ora del redde rationem

La Juve vorrebbe tenere Vlahovic, per Spalletti è il centravanti ideale e nelle ultime quattro giornate di campionato, Dusan dovrà dare una mano nella corsa alla prossima Champions League

Juventus-Vlahovic è come una di quelle partite da dentro o fuori.

Non c'è appello.

Fino a qualche settimana fa la conferma sembrava scontata. L'infortunio durante il riscaldamento nel match con il Genoa, ha fatto scattare un comprensibile allarme nella dirigenza bianconera sulla tenuta dei muscoli di Dusan. Anche alla luce dell'intervento agli adduttore subito lo scorso dicembre. Allo stesso tempo, i rapporti di forza inevitabilmente cambiano e la Signora ad oggi ha aumentato il suo peso.

Comolli ha fatto sapere che se ne riparlerà a fine stagione, ma le squadre si fanno in questo periodo, quindi sarebbe opportuno prendere una decisione al più presto. Dalla sua permanenza o meno dipende parte del mercato.

I colloqui tra la Juve l'entourage di Vlahovic comunque vanno avanti. Ormai è centrale la figura di Milos, papà del serbo, con l'agente Ristic finito ai margini della trattativa. Detto di qualche dubbio relativo alle condizioni fisiche del centravanti, l'altro nodo è di natura economica e riguarda il bonus alla firma, ormai una sostanziale tassa che di fatto “cancella” i parametri zero.

Sia chiaro, la Juve vorrebbe tenere Vlahovic, per Spalletti è il centravanti ideale e nelle ultime quattro giornate di campionato, Dusan dovrà dare una mano nella corsa alla prossima Champions League. Intanto è auspicabile venga incontro alle esigenze della società in chiave contratto: della serie prendere o lasciare.