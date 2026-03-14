Juventus, Spalletti: "Del 90esimo di Roma me ne frega poco, la squadra ha reagito"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 in casa dell'Udinese. Le sue parole: "Stasera avevo bisogno di un'interpretazione più alla Boga che alla Yildiz? Dipende da quello che è il ragionamento della squadra. Se gioca uno come Boga o come Yildiz non devi permettere che gli altri si ricompattino dentro l'area di rigore a fare il blocco. Come hanno scelto di fare c'era da andare dietro alle loro spalle quando loro venivano ad agganciare l'avversario. Se invece hai calciatori differenti che sono fisici e che hanno forza in area di rigore è chiaro che poi puoi andare a fare i cross. In base alla tipologia bisogna usare qualche cosa di diverso".

State raccogliendo tutto ciò che avete seminato a febbraio. Quanto ha pensato al gol di Gatti con la Roma?

"Abbiamo giocato una partita per determinare quello che doveva succedere, mentalmente i ragazzi erano cattivissimi. Siete convinti che nella partita di Roma non ci meritassimo qualcosa di più e quindi si debba andare su chi si vuole proteggere? Noi oggi dovevamo proteggere il nostro lavoro dal punto di vista che non è un lavoro buttato via per caso. I risultati possono succedere. Dovevamo proteggere la fatica, quello che abbiamo fatto vedere. Poi l'episodio vi permette a tutti di dire cosa fa più piacere, ma l'episodio non le dinamiche delle partite giocate.

Del 90esimo di Roma me ne frega poco, la squadra ha reagito e ha fatto vedere un lato che ancora non gli riconoscono fino in fondo. Stasera partita di merito da dover essere chiusa con il gol di Conceicao che per me è buono perché Conceicao non è fermo, sta andando via ed è in direzione opposta. Okoye vede sempre la palla e non è l'unico elemento. Allora si torna alla partita contro la Lazio. Qui lui va via dalla visuale del portiere, la vede sempre la palla e non è fermo ma in movimento. E' vicino ma la vicinanza non conta, tanto che anche il portiere non ha detto niente. Cinque metri più avanti contro la Lazio ci è stato dato fuorigioco avanti, e allora lì la distanza non contava. Diventa difficile, non è giusto mettere in discussione la partita questa sera".