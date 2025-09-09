Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Yverdon, dal Napoli arriva Coli Saco: nell'accordo anche una percentuale sulla futura rivendita

Oggi alle 22:56
di Simone Lorini

L'Yverdon ha completato l'acquisto del giovane centrocampista Coli Saco dal Napoli in prestito, garantendosi anche un'opzione per il riscatto. L'accordo prevede anche una percentuale per il Napoli su un'eventuale futura rivendita del giocatore, garantendo che il club rimanga coinvolto nella sua carriera. Le condizioni contrattuali si estendono fino al 2028 (1+2), offrendo all'Yverdon sia stabilità che la possibilità di far crescere ulteriormente il giocatore.

Saco, considerato un talento promettente, cercherà di ottenere minuti preziosi in Svizzera dopo aver trovato poche opportunità in prima squadra a Napoli. L'Yverdon lo vede come un ottimo rinforzo per il proprio centrocampo, con il potenziale per un impatto immediato. La mossa rappresenta anche un vantaggio per il Napoli, che continua a creare percorsi per la crescita dei suoi giovani, tenendo d'occhio il loro valore a lungo termine.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
