Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

L'INTER A GENNAIO ANDRÀ SUL MERCATO PER SOSTITUIRE DUMFRIES: IDEA VALINCIC. MILAN, SAELEMAEKERS HA RINNOVATO FINO AL 2031: IL CONTRATTO PARTIRÀ DA LUGLIO. INTANTO PER IL DOPO MAIGNAN SI PENSA A RISSER E OZER, ALL'ARSENAL PIACE TORRIANI. TARE HA UN ACCORDO DI MASSIMA CON FULLKRUG. NAPOLI, NESSUNA OFFERTA PER LUCCA: IMPOSSIBILE UN RITORNO ALL'UDINESE. AMORIM: "MAINOO IN PRESTITO? SE VIENE A CHIEDERMELO...". ROMA, PIACE FORTINI. MASSARA: "FERGUSON VIA A GENNAIO? MAI SENTITO PARLARE DI QUESTO. PER ZIRKZEE CORRIAMO TROPPO". I GIALLOROSSI OSSERVANO ANCHE EKHATOR E BETO. LA JUVENTUS CI PROVA PER BELGHALI. LAZIO, TORNA DI MODA SAMARDZIC. OCCHI PURE SU MASSOLIN. SASSUOLO, CARNEVALI: "LAURIENTÉ? APRIAMO A CHI CITOFONA". L'HERTHA BERLINO SU BALDO DELL'ATALANTA. FIORENTINA, TORNA CHRISTENSEN. LECCE, PREMIER SU TIAGO GABRIEL

INTER

Denzel Dumfries non sta bene e quello che sembrava essere un problema di poco conto sta privando l'Inter del suo titolare sulla fascia destra. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la gravità dell'infortunio dell'olandese ha obbligato i nerazzurri a fare delle riflessioni, che hanno portato alla decisione di intervenire sul mercato nel mese di gennaio. Il nome buono potrebbe essere, secondo Sky Sport, quello di Moris Valincic della Dinamo Zagabria.

MILAN

Ruben Amorim apre alla cessione di Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United, classe 2005, fatica a trovare spazio nei Red Devils ed è da tempo nel mirino del Napoli, che punta a ottenere un prestito nel prossimo mercato invernale. Il tecnico portoghese dello United, intervistato proprio sul futuro del giovane e sulla possibilità che chieda di salutare l'Old Trafford a titolo temporaneo a gennaio, ha chiarito il suo punto di vista: "Se Kobbie viene a parlare con me, sono disposto a parlarne. Non dico cosa gli direi, ma sarei contento se venisse lui a parlarmi. Voglio che i miei giocatori siano felici e capisco che ognuno abbia i suoi obiettivi. La frustrazione non aiuta nessuno".

Adesso è ufficiale, Alexis Saelemaekers ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2031. Lo fa sapere la società rossonera mediante i propri canali ufficiali di comunicazione. Si legge nella nota di rinnovo di Saelemaekers con il Milan: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026".

Entro la primavera il Milan dovrebbe assicurarsi un nuovo portiere e ci sarebbero due nomi di prospettiva: secondo gazzetta.it, si pensa a Robin Risser, classe 2004 del Lens, e Berke Ozer, 25enne turco del Lilla. Questi sono due degli elementi che la dirigenza rossonera sta valutando e seguendo, entrambi tra l'altro in attività nel campionato francese.

Il Milan in questo momento non ha solo un problema con Mike Maignan, il cui contratto è in scadenza a giugno, ma ne ha uno anche con Lorenzo Torriani. Secondo quanto riportato da gazzetta.it infatti, il portiere classe 2005 è un prospetto che il club considera interessantissimo, però non lo sta valorizzando nel modo corretto, visto che fino a questo momento sta disputando una stagione in Serie D con il Milan Futuro. Difficile anche che venga deciso di mandarlo in prestito a gennaio: il 20enne giocherà con i dilettanti fino all'estate, per poi decidere che cosa fare. All'estero piace tantissimo e chi si è interessato in modo particolare è l'Arsenal, che ha avuto il piacere di apprezzarlo dal vivo in amichevole. In ogni caso il Diavolo non la considera una minaccia concreta e prende tempo. Da capire anche quale sarà il progetto che verrà proposto al calciatore, che sicuramente ora necessita di spazio e vuole giocare con continuità ad alti livelli.

Niclas Füllkrug balza in pole position per l’attacco del Milan, anche se una decisione non è ancora stata presa. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, i rossoneri avrebbero trovato un accordo i massima con l’attaccante tedesco, in uscita dal West Ham, ma Igli Tare al momento non intenderebbe chiudere nel vero senso del termine. L’intesa porterebbe a un trasferimento in prestito - secco o con diritto di riscatto è ancora tema aperto a discussioni - nel prossimo mercato di gennaio, con il Milan che coprirebbe gli 1,5 milioni di euro previsti dal contratto tra il tedesco e i londinesi nella seconda metà di stagione, in scadenza solo nel 2028. Al momento, come detto, si tratta di un’intesa di massima che non dovrebbe portare alla chiusura in tempi rapidissimi. Tare vuole infatti scandagliare il mercato alla ricerca di nomi convincenti per Massimiliano Allegri, che aspetta un centravanti.

NAPOLI

Secondo Il Mattino, per Lorenzo Lucca un ritorno immediato in Friuli è da escludere, visto che Runjaic è coperto in quel ruolo, ma i contatti tra Napoli e Udinese restano vivi in prospettiva futura (se il Napoli vuole cederlo in prestito, dovrà anticipare il riscatto). I prossimi sei mesi, infatti, potrebbero non essere scontati. A Castel Volturno non sono ancora arrivate offerte concrete, ma il procuratore dell’attaccante ha aperto a una possibile cessione. Servirebbe una collaborazione forte tra i due club, anche perché Lucca andrà comunque riscattato dal Napoli in estate, come previsto dagli accordi iniziali.

ROMA

Come riporta Il Messaggero, alla Roma piacerebbe, e non poco, Niccolò Fortini, terzino sinistro della Fiorentina che si sa adattare anche sulla corsia opposta. Classe 2006, sta trovando discreto spazio in questa prima parte di stagione disastrosa da parte dei viola. Cresciuto calcisticamente con il club toscano, ha il contratto in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo si sono al momento arenate. Fortini ha vissuto anche tutta la trafila nelle selezioni giovanili italiane, fermandosi, per ora, all'Under 21, con la quale vanta due presenze.

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato del possibile addio di Evan Ferguson a gennaio ai microfoni di Sky Sport: "Non ho mai sentito parlare di questa eventualità. Evan sta facendo bene, sta tornando ai livelli che conosciamo. Ha bisogno di continuità, giovedì ha fatto bene. Zirkzee? Penso che stiamo correndo un po' troppo. I viaggi britannici erano per la partita contro il Celtic. Siamo soddisfatti per quello che sta facendo Ferguson. Tutte queste voci sono state speculazioni che non uscivano dalle nostre intenzioni. È importante fare bene ora".

La Roma continua a cercare un attaccante per gennaio e, secondo quanto riportato da Sky Sport, due nomi che sono tornati di moda sono quelli di Beto e di Jeff Ekhator. Il primo in questo momento veste la maglia dell'Everton ed è un profilo già conosciuto e affermato, il secondo invece gioca al Genoa, ma sarebbe sicuramente un investimento molto interessante in prospettiva.

JUVENTUS

Rafik Belghali può essere la prossima grande plusvalenza dell'Hellas Verona? Perché il difensore algerino ha attirato su di sé l'interesse di diversi club di prima fascia, in particolare dalla Juventus. Ci sono già stati alcuni contatti fra i bianconeri e gli scaligeri per il cartellino di Belghali. In particolare dopo il gol contro l'Atalanta - una settimana fa - i discorsi fra le parti sono aumentati in maniera esponenziale. Non sarà però un affare semplice, perché a gennaio l'idea della Juve è quella di non spendere troppo e lo stesso Belghali vale circa 15 milioni di euro, quanto speso in estate per un Joao Mario che finora non ha convinto in bianconero. Andrebbe eventualmente a sostituire proprio il lusitano.

ATALANTA

Assalto dalla Germania: l'Hertha Berlino sta facendo la corte ad uno dei gioiellini del settore giovanile nerazzurro, l'attaccante della Primavera dell'Atalanta Nicolò Baldo, classe 2006. Per lui già 9 reti in 15 partite del campionato Primavera 1, ma anche quattro gettoni in Youth League e la soddisfazione del primo centro a livello internazionale, durante l'ultima gara contro l'Eintracht Francoforte U19.

SASSUOLO

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a Rai GR Parlamento di Armand Lauriente: "A chi citofona noi apriamo a tutti. Se il Milan o qualche altra società valutiamo, chiaro che noi nel mese di gennaio ci piacerebbe mantenere la squadra il più possibile così come adesso, però facciamo tutte le valutazioni, chiaramente non poniamo limite a nulla. Laurienté è un giocatore di grande qualità, abbiamo già avuto tutte le richieste nel passato anno, però abbiamo avuto anche la forza come società di trattenere i giocatori più forti per il campionato di Serie B, ma questi giocatori si sono dimostrati dei super professionisti, perché siamo retrocessi tutti assieme e tutti assieme dovevamo risalire in Serie A il più breve tempo possibile, ci siamo riusciti, però adesso è chiaro che può essere arrivato anche il momento in cui se ci sono delle opportunità, delle proposte interessanti di poterle tenere in considerazione".

LAZIO

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Sarri oggi accoglierebbe volentieri alla Lazio Lazar Samardzic. Il serbo, ora all’Atalanta, sta trovando poco spazio con Palladino e potrebbe rappresentare un’occasione di mercato. È il profilo che manca alla Lazio: qualità tra le linee, capacità di rifinire e tiro dalla distanza. Durante la prima esperienza biancoceleste, Sarri aveva frenato sul suo arrivo; ora lo considererebbe un rinforzo ideale.

C'è una nuova idea di mercato per la Lazio, che in attesa di avere la conferma a proposito della possibilità di operare anche in entrata a partire dalla prossima finestra di trasferimenti invernale. Quello che i capitolini tengono sotto osservazione è il profilo di un centrocampista giovane, che si sta ben distinguendo in questa prima parte di stagione in Serie B. Si tratta di Yanis Massolin, longilineo fantasista classe 2002 che spicca in altezza, essendo quasi due metri.

FIORENTINA

Oliver Christensen torna alla Fiorentina, in quanto il suo periodo di prestito allo Sturm Graz si è appena concluso. Lo ha annunciato tramite i propri canali ufficiali la stessa squadra che partecipa alla Bundesliga austriaca, la quale saluta l'estremo difensore danese con un video pubblicato sui loro account social e una didascalia a supporto, breve ma chiara: "Grazie Oliver Christensen, per il tuo impegno in bianco e nero!".

LECCE

Il Lecce si gode un’altra intuizione firmata Pantaleo Corvino. Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004, è ormai una realtà consolidata della Serie A e il suo rendimento non è passato inosservato. In Italia Inter e Juventus hanno già inviato osservatori per seguirlo da vicino, mentre dall’Inghilterra West Ham e Brentford sono i club che hanno mosso i passi più concreti. E la lista dei pretendenti è destinata ad allungarsi. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

AEK ATENE, KALOSKAMIS PIACE AL BRENTFORD. AL QADSIAH, ESONERATO MICHEL: PER SOSTITUIRLO IL FAVORITO È RODGERS. REAL OVIEDO, ANNUNCIATA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CARRION. INTER MIAMI, ECCO REGUILON

Dimitrios Kaloskamis, centrocampista classe 2005 dell'AEK Atene, non è nella lista UEFA e quindi non gioca il girone di Conference solo perché ha iniziato la stagione con un infortunio, ma sta portando avanti un percorso di crescita importante ed è finito nel mirino di tanti club europei. Le più importanti società di Serie A lo seguono con attenzione, ma ad oggi c'è soprattutto il Brentford sulle sue tracce.

Svolta imminente sulla panchina dell’Al Qadsiah. Il club saudita, attualmente quinto in Saudi Pro League, ha deciso di interrompere il rapporto con Michel dopo una serie di risultati giudicati al di sotto delle aspettative. E la dirigenza, sostenuta dal colosso petrolifero Aramco, proprietario della società, non sembra intenzionata a perdere tempo per individuare il successore. Secondo quanto riportato da The Athletic, il nome in cima alla lista è quello di Brendan Rodgers.

Dopo settimane di riflessioni e risultati altalenanti, il Real Oviedo ha deciso di voltare pagina, annunciando ufficialmente la risoluzione del contratto di Luis Carrion come allenatore della prima squadra. Con un comunicato formale, l’Oviedo ha reso noto che termina anche l’esperienza dell’intero staff che lo affiancava. Una scelta netta, maturata con l’obiettivo di dare una scossa all’ambiente e rilanciare le ambizioni sportive del club in una fase delicata della stagione.

Colpo spagnolo per l’Inter Miami. La franchigia della Florida ha infatti annunciato oggi di aver ingaggiato il laterale sinistro Sergio Reguilón fino a dicembre 2027, con un’opzione di rinnovo fino a dicembre 2028. Reguilon occuperà uno slot internazionale in rosa, fa sapere la società in cui gioca anche Lionel Messi nel suo comunicato stampa ufficiale.