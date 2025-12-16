I due sogni (impossibili) per il centrocampo di Comolli per la Juventus

Damien Comolli ha due sogni che al momento sono letteralmente impossibili. Entrambi sono a centrocampo e sarebbero le idee per rivoluzionare la Juventus tra presente e futuro. Per questo i contatti con i rispettivi entourage sono attivi e proseguono sotto traccia per capire eventuali margini di manovra in vista dell'estate.

Il primo nome è quello di Morten Hjulmand dello Sporting CP. Per i lusitani, il capitano danese è assolutamente incedibile a gennaio. La Juve un tentativo lo farà, ma senza budget appare impossibile riuscire ad arrivare a quello che è stato comunque il primo nome sulla scrivania di Comolli una volta insediatosi a Torino. Il prezzo richiesto da 80 milioni ha allontanato tutti, a 50-60 milioni la Juventus potrebbe comunque provare a imbastire una trattativa.

L'altro, anche questo da tempo sul taccuino della Juventus, è Ayoub Bouaddi del Lille. Un club che chiaramente Comolli conosce molto bene: il riccioluto interno francese ha iniziato ad avere costi e pretendenti fuori portata per la Vecchia Signora. Che però è anche conscia che per tornare a una grande dimensione internazionale, ha bisogno di invertire la rotta: pochi colpi e mirati, per cambiare l'undici dei titolari, con alternative magari già in rosa. Due arriveranno a centrocampo (da completare con Khepren Thuram) e quelli di Bouaddi e Hjulmand sono i grandi sogni proibiti di Comolli. Al momento, impossibili.