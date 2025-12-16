Samp, il divieto di trasferta a Palermo approda in Parlamento. Chiesti chiarimenti a Piantedosi

Il divieto di trasferta comminato ai tifosi sampdoriani per la partita di Palermo approda in Parlamento. Il capogruppo di Forza Italia per la Commissione Difesa Roberto Bagnasco ha infatti spiegato di aver presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro Matteo Piantedosi per fare chiarezza su una vicenda che ha suscitato forti polemiche soprattutto perché rimasta in dubbio fino a poche ore dall'inizio della partita tanto che anche la stessa società doriana aveva emesso un comunicato critico in merito.

"Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno per fare piena chiarezza su quanto accaduto in occasione dell’incontro Palermo–Sampdoria del 12 dicembre scorso, a seguito di decisioni assunte a poche ore dalla partita che hanno di fatto impedito la trasferta ai tifosi sampdoriani. Si è trattato di provvedimenti tardivi, sproporzionati e privi di adeguata motivazione, adottati senza il rispetto dei principi di buon andamento, ragionevolezza e tutela dei diritti dei cittadini".

"È inaccettabile che un divieto generalizzato colpisca indiscriminatamente un’intera tifoseria, causando danni economici e organizzativi a persone che avevano già sostenuto spese e programmato il viaggio. Ancora più paradossale è che i pochi tifosi autorizzati ad entrare allo stadio siano stati poi collocati in tribuna, in mezzo alla tifoseria locale, smentendo nei fatti le stesse ragioni di sicurezza addotte. - prosegue Bagnasco come riporta Telenord - La sicurezza è una cosa seria, ma non può essere gestita con decisioni dell’ultimo minuto né tradursi in una compressione arbitraria dei diritti civili. Con questa interrogazione chiedo al Governo di garantire regole chiare, tempi certi e un equilibrio reale tra ordine pubblico e libertà dei cittadini".