Avellino, Biasci: "Ripartiamo dalla voglia di riscatto. Vogliamo vincere contro il Palermo"

“Oggi ci siamo confrontati cercando di capire come fare meglio, dobbiamo ripartire dal lavoro e dalla voglia di riscatto. Nonostante la sconfitta secondo me non abbiamo demeritato”. L’attaccante dell’Avellino Tommaso Biasci, ha parlato a margine dell'evento di Natale al club dei Biancoverdi Insuperabili, tornando sulla sconfitta di Catanzaro per poi guardare alla prossima gara: “Ora arriva il Palermo che è una delle migliori squadre del campionato e dobbiamo scendere in campo con coraggio perché questo torneo è così difficile che tutti possono vincere contro tutti. - prosegue l’attaccante come riporta Tuttoavellino.it - Ovviamente la speranza di una vittoria con il Palermo, conosciamo la loro forza, ma ce la metteremo tutta”.

Spazio poi alle voci di mercato: “Non è mai stato un problema, noi siamo concentrati sul campo e sul nostro obiettivo. Io sono un giocatore e penso solo a fare quello che devo, al mercato pensa la società. - prosegue ancora Biasci – Modulo? Siamo pronti a tutte le scelte del mister, siamo allenati per qualsiasi cosa. I primi mesi eravamo più esuberanti, ora stiamo cercando equilibrio. Questa è una categoria complicata, dove le cose cambiano da un momento all'altro. È un percorso che ci deve portare ad arrivare sempre più in alto".

Spazio poi al ritorno a Catanzaro: “Purtroppo ho colpito la traversa, sarebbe stato bello segnare come è stato bello tornare lì. Gli applausi e l’accoglienza tributata a me e Sounas mi hanno fatto piacere. Abbiamo davvero scritto la storia lì. Ora vogliamo scriverla ad Avellino".