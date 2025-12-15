Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e Crotone

Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e CrotoneTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
ieri alle 22:34Serie C
Tommaso Maschio

Nei quattro posticipi di Serie C giocati questa sera cade la capolista del Girone B, il Ravenna, sul campo della Vis Pesaro: a decidere la sfida è una rete dell’esperto Paganini nel finale di prima frazione. Uno scivolone, quello dei romagnoli, che però non ha conseguenze più pesanti visto che l’Arezzo non va oltre al pari in casa contro il Pineto. Primo tempo spettacolare in terra toscana con gli abruzzesi che scappano via con un rigore di Bruzzaniti, vengono raggiunti e superati dai padroni di casa per poi pareggiare nuovamente. Nel recupero arrivano altri due gol – Cianci per gli amaranto, Schirone per gli ospiti – che fissano il risultato sul 3-3.

Nel Girone C vittorie pesanti per il Crotone, 2-0 sul Casarano, e soprattutto del Foggia che in casa batte il Monopoli 2-1 avvicinando la zona salvezza avendo agganciato a quota 18 punti la Cavese.

SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Lecco 1-1
13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)
Alcione Milano-Virtus Verona 0-1
71' Pagliuca
Renate-Trento 1-1
10' Rossi (R), 17' Capone (T) 
Inter U23-Giana Erminio 0-1
45'+1 Lamesta
Cittadella-Novara 2-2
10' e 33' Alberti (N), 58' Redolfi (C), 60' Falcinelli (C)
Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1
90'+2 Cazzadori
Pergolettese-Vicenza 0-1
76' Pellizzari
Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli 2-0
12' Guarneri, 83' Messaggi
Triestina-AlbinoLeffe 5-2 14' rig. e 84' Ionita (T), 19' De Paoli (A), 29' e 54' Gündüz (T), 75' Sali (A), 82' D'Urso (T)
Arzignano-Pro Patria 2-1
27' Mattioli (A), 52' rig. Mastroianni (PP), 86' Nanni (A)

Classifica - Vicenza 46, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Giana Erminio 26, Pro Vercelli 24, Trento 24, Renate 22, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Lumezzane 21, Ospitaletto 19, AlbinoLeffe 18, Virtus Verona 17, Arzignano Valchiampo 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Campobasso-Perugia 1-0
24' Bifulco
Gubbio-Torres 0-0
Forlì-Carpi 4-2
12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)
Pontedera-Sambenedettese 1-1
45' Vitali (P), 56' Battista (S)
Ternana-Bra 2-0
45' Ferrante, 90'+3 Orellana
Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0
Arezzo-Pineto 3-3
15’ rig e 35’ Bruzzaniti (P), 19’ De Col (A), 24’ Guccione (A), 45’+2’ Cianci (A), 45’+7’ Schirone (P)
Vis Pesaro-Ravenna 1-0
39’ Paganini (P)

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 39, Ascoli 33, Guidonia Montecelio 26, Carpi 25, Pineto 25, Forlì 24, Vis Pesaro 24,Ternana 22, Campobasso 22, Pianese 22, Juventus Next Gen 20, Gubbio 19, Sambenedettese 18, Livorno 18, Bra 14, Pontedera 13, Perugia 12, Torres 10

*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cavese-Siracusa 1-1
45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)
Picerno-Salernitana 1-2
41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)
Trapani-Cosenza 1-1
20' Beretta (C), 43' Canotto (T)
Atalanta U23-Sorrento 1-2
28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)
Potenza-Catania 1-1
12' Forte (C), 13' Bruschi (P)
Benevento-Giugliano 4-0
9' e 23' Simonetti, 53' Tumminello, 79' Manconi
Casertana-Latina 3-1
12’ Parigi (L), 45’+11 Bentivegna (C), 89’ Heinz, 90’+6’ HGalletta (C)
Team Altamura-Audace Cerignola 1-1
11' D'Orazio (AC), 45+2' Doumbia (TA)
Crotone-Casarano 2-0
28’ Murano, 45’+6’ Zunno
Foggia-Monopoli 2-1
12’ D’Amico (F), 56’ Fall (M), 64’ Winkelmann (F)

Classifica - Catania 38, Benevento 38, Salernitana 35, Cosenza 33, Casertana 32, Crotone 27, Potenza 25, Casarano 25, Monopoli 24, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 20, Team Altamura 20, Cavese 18, Foggia 18, Giugliano 15, Siracusa 15, Latina 15, Picerno 13

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto” Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Si apre il mercato intorno a Bruzzaniti, Agnelli saluta il Ravenna. La Triestina... Si apre il mercato intorno a Bruzzaniti, Agnelli saluta il Ravenna. La Triestina guarda in B
Umberto Agnelli dice addio al Ravenna. Arriva la risoluzione consensuale del contratto... Umberto Agnelli dice addio al Ravenna. Arriva la risoluzione consensuale del contratto
Altre notizie Serie C
Vicenza, Stuckler: "Il segreto della mia umiltà è Dio. Mi guarda e mi protegge" Vicenza, Stuckler: "Il segreto della mia umiltà è Dio. Mi guarda e mi protegge"
Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta.... Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e Crotone
Nasce “Alcione4Special”. Il progetto dell'Alcione Milano per i ragazzi con disabilità... Nasce “Alcione4Special”. Il progetto dell'Alcione Milano per i ragazzi con disabilità
Agi - La 'scalata' della Ternana finisce in Procura. Le mosse dei Rizzo Agi - La 'scalata' della Ternana finisce in Procura. Le mosse dei Rizzo
Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto” TMW RadioRoselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Picerno, frattura al metatarsi per Bocic. Lussazione alla spalle per Santaniello Picerno, frattura al metatarsi per Bocic. Lussazione alla spalle per Santaniello
Team Altamura, Mangia: "Rimasti in 10 in modo stupido. Mercato? Dirò quello che penso"... Team Altamura, Mangia: "Rimasti in 10 in modo stupido. Mercato? Dirò quello che penso"
Cittadella, Diaw verso l'addio? Trattativa in corso con il Cjarlins Muzane Cittadella, Diaw verso l'addio? Trattativa in corso con il Cjarlins Muzane
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
2 16 dicembre 1899, la nascita del Milan Foot Ball e Cricket Club. Forse tre giorni prima
3 Samp, il divieto di trasferta a Palermo approda in Parlamento. Chiesti chiarimenti a Piantedosi
4 Como, un collaboratore di Fabregas espulso contro la Roma: salterà la trasferta a Lecce
5 Juventus, contatti con il Verona per Belghali. Ma serve un'offerta a titolo definitivo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma-Como 1-0, le pagelle: Wesley e Soulé fiammanti, Nico Paz docile. Baturina un equivoco
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Roma a -3 dall'Inter. Gasp può festeggiare Natale in vetta
Immagine top news n.2 La stoccata di Wesley trafigge il Como: 1-0 della Roma, alle costole di Conte
Immagine top news n.3 Lazio, Lotito un fiume in piena: "A gennaio tante squadre in difficoltà. Gli altri fanno i bond..."
Immagine top news n.4 Roma, Massara: "Ferguson via? Mai sentito di questa eventualità". E dribbla su Zirkzee
Immagine top news n.5 Inter oggi a riposo dopo il 2-1 di Genova: domani la decisione su Calhanoglu per Riad
Immagine top news n.6 La Fiorentina ha riflettuto e deciso, per il momento i viola vanno avanti con Vanoli
Immagine top news n.7 Tutto confermato, Saelemaekers rinnova il suo contratto con il Milan. I dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Immagine news Serie A n.3 Inter in testa, ci può essere la fuga? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Roma pensa a Ekhator e... Beto. Gotti: "Non mi sembra adatto al gioco di Gasperini"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Rensch: "Gasperini crede in me. Possiamo vincere contro la Juve"
Immagine news Serie A n.3 L'infortunio di Dumfries è più grave del previsto: l'Inter a gennaio cercherà un esterno
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Giusto spirito. Dybala? Non era il caso farlo entrare"
Immagine news Serie A n.5 Lotito: "La Lazio non è in vendita. Tifosi? Io il primo tradito. E pure gli arbitri..."
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas: "Perdere dà fastidio, ma abbiamo un'idea precisa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, il divieto di trasferta a Palermo approda in Parlamento. Chiesti chiarimenti a Piantedosi
Immagine news Serie B n.2 Bari, recupero importante in difesa: Vicari torna ad allenarsi col gruppo
Immagine news Serie B n.3 Possanzini e un esonero che viene da lontano. Nonostante le parole del presidente Piccoli
Immagine news Serie B n.4 Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biasci: "Ripartiamo dalla voglia di riscatto. Vogliamo vincere contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.6 Grammatica sullo Spezia: "Squadra troppo piatta, serve un modulo alternativo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Stuckler: "Il segreto della mia umiltà è Dio. Mi guarda e mi protegge"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e Crotone
Immagine news Serie C n.3 Nasce “Alcione4Special”. Il progetto dell'Alcione Milano per i ragazzi con disabilità
Immagine news Serie C n.4 Agi - La 'scalata' della Ternana finisce in Procura. Le mosse dei Rizzo
Immagine news Serie C n.5 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Serie C n.6 Picerno, frattura al metatarsi per Bocic. Lussazione alla spalle per Santaniello
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere