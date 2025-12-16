Roma, (altro) 1-0 al Como: Gasperini vede Conte. Fabregas perde Diao: "Male al flessore"

La Roma ha mangiato in un sol boccone il Como. Infatti i giallorossi, nonostante il dominio complessivo dimostrato all'Olimpico, si sono limitati al quinto trionfo di misura in campionato per spazzare via i lariani: determinante la stoccata chirurgica di Wesley all'ora di gioco, quando il pallone non sembrava volerne sapere di entrare alle spalle di Butez. Una grande reazione di orgoglio dei capitolini di Gasperini, che hanno voltato pagina dopo il doppio ko con Napoli e Cagliari nella migliore maniera possibile: portandosi a -1 da Antonio Conte, al quarto posto in solitaria con 30 punti. E soprattutto a tre lunghezze dalla vetta presieduta dall'Inter.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così in conferenza stampa post-partita: "Abbiamo rischiato poco, sapevamo che loro giocavano molto col portiere e purtroppo nel calcio questa situazione sta dilagando: non è spettacolare. Abbastanza stucchevole, ma è chiaro che quando incontri queste gare lo devi esasperare, perché sennò la gara è bruttissima da vedere. Devi avere spirito e prenderti dei rischi: è andata bene". C'è chi si è domandato come mai Paulo Dybala, alla quarta panchina di fila, non sia subentrato nel secondo tempo. Sotto gli occhi del suo ex compagno e amico Paredes: "Non era il caso che entrasse oggi", ha spiegato il tecnico di Grugliasco. "Ha bisogno di una settimana per stare bene".

Oltre al danno, la beffa per il Como. Perché Cesc Fabregas è uscito con le ossa rotte da San Siro la scorsa volta, mentre stavolta lascia l'Olimpico con il morale a terra per il secondo ko di fila in campionato e soprattutto un brutto epilogo per Assane Diao. Il centravanti senegalese "si è fatto male al flessore", stando a quanto garantito dal suo tecnico, dopo essere uscito dal campo in lacrime e chiaramente provato per l'ennesimo guaio fisico della stagione che ne potrebbe minare non solamente il resto della stagione. Infatti, l'attaccante dei lariani è stato convocato dal CT Pape Thiaw per la Coppa d'Africa con la Nazionale, ma ora la sua presenza è a serio rischio.