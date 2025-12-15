Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:19Calcio femminile
Tommaso Maschio
fonte dall'inviato Lorenzo Beccarisi

La centravanti della Lazio Women Martina Piemonte ha parlato a margine della cena di natale della società biancoceleste soffermandosi sul momento della squadra e sul suo personale: “Quando faccio gol non è che lo faccio da sola, c’è alle spalle un gioco di squadra molto importante perché giocare in 10 non è facile, ma credo di aver dimostrato di essere compatte e unite, poi è arrivato il gol grazie al grandissimo cross di Betta (Oiiviero NdR): Questo poi è il mio lavoro, sono contenta di averlo fatto e aver portato a casa i tre punti”.

La classe '97 poi prosegue parlando degli obiettivi stagionali e del finale del 2025: "Primi tre posti? Sicuramente rispetto allo scorso anno il livello è salito, vogliamo di più e abbiamo dimostrato di potere stare tra le big. Dipende solo da noi, dobbiamo pensare partita dopo partita e alla fine vedremo dove saremo arrivate. - prosegue ancora Piemonte - Adesso abbiamo il Parma in Coppa Italia e vogliamo chiudere l’anno bene. Abbiamo avuto qualche caduta nel percorso, come contro il Milan, però sono sicura che daremo tutto come già successo nell’ultima gara per chiudere in bellezza l’anno”.

L'Azzurra parla poi della sua esperienza in biancoceleste: "Mi trovo molto bene, all’inizio tornando dall’Inghilterra è stata tosta perché ritornare da quell’esperienza non era facile, ma poi mi hanno aiutato tanto le mie compagne, il direttore e il mister e adesso sono molto più serena e si vede in campo".

Infine un pensiero sul FVS che è stato introdotto quest'anno in via sperimentale in Serie A Women: "Credo che sia un modo per far crescere il nostro movimento, a volte aiuta altre volte no, ma quello che conta alla fine è che facciamo sempre la nostra partita, come successo nell’ultima giornata con l’espulsione di Simonetti, dimostrando di potercela giocare fino alla fine".

