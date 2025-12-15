Serie A, la classifica aggiornata: Roma a -3 dall'Inter. Gasp può festeggiare Natale in vetta
La Roma chiude con un successo la quindicesima giornata del campionato di Serie A, tenendo a distanza di sicurezza il Como di Cesc Fabregas.
Con questo risultato, i giallorossi si portano infatti a -3 dall’Inter capolista, ristabilendo il vantaggio di quattro punti sulla Juventus quinta. Perde terreno la formazione lariana, superata proprio dai bianconeri in questa giornata.
Considerati gli impegni di Inter, Milan e Napoli in Supercoppa, la squadra di Gian Piero Gasperini potrebbe virtualmente festeggiare il Natale da prima, sebbene con una partita in meno dei nerazzurri: sabato 20 dicembre la trasferta propria in casa della Juventus del grande ex Luciano Spalletti.
Serie A, la classifica dopo la 15ª giornata di campionato.
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.