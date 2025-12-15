Roma-Como 1-0, le pagelle: Wesley e Soulé fiammanti, Nico Paz docile. Baturina un equivoco

Roma-Como 1-0: Wesley 61'

ROMA (a cura di Andrea Carlino)

Svilar 6,5 - Presenza rassicurante tra i pali, sia sui tentativi dalla distanza di Nico Paz che nelle uscite aeree. La parata con i pugni su Baturina dimostra tempismo e personalità. Gestisce con sicurezza un match mai realmente insidioso per la retroguardia giallorossa.

Mancini 6 - Letture difensive puntuali e aggressività nella marcatura, anche se il giallo per proteste certifica un temperamento da tenere sotto controllo. La tensione finale con Ramon evidenzia l'agonismo messo in campo per proteggere il vantaggio acquisito.

Ndicka 7 - Muraglia fisica contro ogni tentativo offensivo del Como, con chiusure decisive su Douvikas e una provvidenziale deviazione sul tiro di Posch. La continuità nelle letture difensive conferma l'affidabilità del centrale francese in un ruolo chiave del sistema.

Hermoso 6,5 - Eleganza nei disimpegni e visione nei lanci lunghi, con l'assist per Ferguson che testimonia qualità nella costruzione dal basso. La sicurezza mostrata nel gioco aereo e nell'anticipo conferma l'adattamento al modulo gasperiniano.

Wesley 7,5 - Spina dorsale della manovra offensiva sulla corsia destra, con cross continui e inserimenti verticali. La rete decisiva premia la posizione perfetta e il destro preciso nell'angolino, coronando una prestazione di spessore tecnico e tattico.

Koné 6,5 - Dinamismo e presenza fisica in mezzo al campo, con recuperi tempestivi e geometrie precise nella distribuzione. Il pressing alto sui portatori comaschi evidenzia la capacità di interpretare alla perfezione le richieste dell'allenatore.

Cristante 6 - Filtro costante davanti alla difesa, capace di arginare le ripartenze avversarie e impostare con lucidità. La rete annullata per fuorigioco millimetrico di Pellegrini testimonia comunque l'istinto offensivo nelle situazioni favorevoli.

Rensch 6,5 - Corsa e abnegazione sulla fascia sinistra, con la chiusura salva-risultato su Diao che evidenzia attenzione difensiva. Il cross calibrato per Wesley nell'azione del gol dimostra lucidità nei momenti chiave della partita.

Soulé 7 - Protagonista assoluto del secondo tempo con dribbling, cambi di gioco e conclusioni dalla distanza. L'assist per Wesley nasce dalla sua capacità di leggere gli spazi e servire il compagno meglio posizionato, confermando crescita e maturità tattica. Dall'81' Bailey 6 - Rientro sul destro con conclusione che costringe Butez alla deviazione in corner, dimostrando subito intraprendenza nella fase conclusiva.

Pellegrini 6 - Regia avanzata con inserimenti negli spazi tra le linee e tentativi di verticalizzazione. Il colpo di testa sul secondo palo testimonia la voglia di incidere, mentre la gestione del possesso risulta sempre ordinata e funzionale. Dal 73' El Shaarawy 5,5 - Entra per dare freschezza, ma non lascia il segno.

Ferguson 6 - Lavoro spalle alla porta e movimenti a liberare spazi per gli inserimenti dei compagni, con il diagonale che sfiora il bersaglio. La prestazione generosa conferma l'utilità nel sistema offensivo romanista, anche senza trovare la via della rete.

Gian Piero Gasperini 7 - Scelte tattiche precise e pressing ultra-offensivo che mettono in difficoltà il Como per tutto l'arco della gara. La gestione delle sostituzioni e l'equilibrio tra fase difensiva e ripartenze dimostrano maturità e conoscenza profonda dei meccanismi di gioco richiesti. La Roma ritorna in lotta per lo scudetto: a meno 3 dal Napoli capolista.

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 5,5 - Stava per combinare una frittata con un’uscita in presa bassa fuori tempo massimo su Soulé, ringrazia Wesley che calcia altissimo. Ma il brasiliano lo fulmina nel secondo tempo con un bolide imprendibile.

Smolcic 5,5 - Torna il soldatino titolare a destra, ma tra Rensch, Pellegrini e Ferguson ha il fiatone già all’intervallo. Spazza via una schiacciata velenosa di Hermoso in area, però troppo distante da Rensch sull’azione dello svantaggio. Dal 79’ Van der Brempt s.v. - Torna a macinare minuti dopo 7 gare visionate dalla panchina.

Kempf 6,5 - Torna titolare dopo 6 panchine di fila, si immola su Soulé e salva un gol. Stava per inventarsi l’assist dell’anno di tacco per Douvikas. Insieme a Ramon impedisce alla Roma di dilagare.

Ramon 6,5 - Corpo a corpo vecchio stile con Ferguson, erge un muro di cemento armato sull’involata di Wesley. Certe chiusure d’astuzia non riflettono i soli 20 anni d’età, così come la prima esperienza tra professionisti. Troppo nervosismo nel finale con Mancini, si prende un giallo evitabile.

Valle 5 - Scatta fin da subito il duello con Wesley, quando perde il mismatch col brasiliano però lascia delle praterie alle sue spalle. E chi non accorcia sull’autore del gol della sconfitta è proprio lui. Male ancora una volta dopo l’Inter.

Da Cunha 5,5 - A lui in mano il volante in costruzione in mediana, ma risente maledettamente del pressing avversario. Stritolato dalla morsa del centrocampo giallorosso.

Caqueret 5,5 - Deve sacrificarsi tanto in ripiegamento, in costruzione perde due palle sanguinose che la Roma per sua fortuna non ha sfruttato. Ad una velocità inferiore rispetto ai mastini di Gasperini. Dal 65’ Posch 6 - Mossa inedita di Fabregas, con un terzino in linea mediana. Nel finale mastica una palla gol a tu per tu con Svilar e si lascia fermare da Ndicka. Manca la cattiveria sotto porta.

Addai 6 - Il più elettrico e coraggioso dei suoi, crea problemi a Rensch da quel lato. Recupera un paio di palloni pesanti per bloccare la Roma, sfortunato nell’infortunio sulla contesa palla dell’azione dello svantaggio. Dal 65’ Jesus Rodriguez 6,5 - Intraprendenza, personalità e dribbling per dare una scarica nuova al Como. Il traversone un pizzico alto per Kuhn meritava miglior sorte.

Baturina 5 - L’ultima presenza da titolare risaliva al 4 ottobre. Alla ricerca disperata di una posizione in campo, prezioso in opposizione sulla bordata di Ferguson. Ma resta l’equivoco tattico: con Paz trequartista, il croato non riesce a esprimersi. Ingarbugliato. Dal 79’ Kuhn s.v. - Manca l’appuntamento del tap-in su cross al bacio di Jesus Rodriguez.

Diao 5,5 - Tarda troppo a smistare un pallone, accerchiato perde palla e Smolcic deve atterrare Pellegrini in contropiede. Un coast to coast d’altri tempi non porta al gol, poi l’ennesimo infortunio di una stagione maledetta. Dal 37’ Douvikas 5,5 - Svilar gli neutralizza una palla gol, troppo timido in area di rigore. Ndicka lo acchiappa con un retino.

Nico Paz 5,5 - Non è falso nove fisso là davanti, spesso si interscambia con Diao ma finisce per farsi inghiottire dalla presa di Hermoso. Un paio di giocate delle sue ma assente illustre all’Olimpico. Troppo docile: altra trasferta dove raramente è emerso il suo talento.

Cesc Fabregas 5,5 - Prova a sorprendere tutti con la mossa Nico Paz-Diao alternati falsi nove, schierando anche Baturina dall’inizio e alla fine Gasperini gli concede metà grazia. Un solo gol incassato all'Olimpico, poteva andare peggio, ma gioco radente allo zero e la seconda sconfitta di fila dopo l'Inter. Le scorie della goleada di San Siro si fanno sentire, il Como resta al settimo posto, seppur nelle vicinanze di Bologna e Juventus.