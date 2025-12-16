Giammarioli sul Rimini: "Si parla tanto, ma mancano i controlli. Occhio alla scadenza di oggi"

"Si parla tanto, ma non si riesce mai a fare controlli di prevenzione. Situazioni spiacevoli per il sistema e per chi ci lavora. Purtroppo ci sono categorie in cui non ci sono stipendi alti: rimanere senza stipendio non è affatto facile". L’ex dirigente del Rimini Stefano Giammarioli intervistato da Tuttoc.com è tornato a parlare di quanto accaduto nel club romagnolo che è stato escluso dal campionato per le note vicende societarie: “Non ho alcun rammarico, ho conosciuto tante persone perbene, gente di valore, in una piazza che si merita tanto. Rifarei questa scelta volentieri, è una delle piazze tra le più importanti".

Non si poteva prevenire?

"C'era il profumo di una situazione difficile partita dall'annata precedente. La vittoria di Coppa è stata super importante, ma poi non ci sono stati i controlli economici. Nel mese passato in Romagna ho cercato di dare una certa credibilità e il non aver potuto fare nulla per evitare l'esclusione è un macigno che mi infastidisce. Purtroppo la situazione era troppo tirata ed è arrivato questo fallimento".

Rischiamo altri casi Rimini?

"La scadenza del 16 per stipendi e contributi ci farà capire se ci saranno altre situazioni, è una scadenza molto importante. Pare che ci siano altre situazioni complicate da quello che si sente".