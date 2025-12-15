La stoccata di Wesley trafigge il Como: 1-0 della Roma, alle costole di Conte

Una gara quasi del tutto dominata dalla Roma, con un Como spaesato tra la mancanza di una punta in area e l’infortunio di Diao. A decidere l’incontro il siluro chirurgico di Wesley al 60’: un successo di valore inestimabile per i giallorossi che si portano ad un solo punto dal Napoli di Conte. Fabregas incassa il secondo ko di fila dopo l’Inter, con qualche scoria emersa tra San Siro e l’Olimpico, mentre resta ai piedi di Bologna e Juventus. Fuori dalla zona Europa.

Uno squillo del Como, alla Roma manca solo il gol. Uno scontro da piani alti, per chi voleva appiccicarsi alla targa del Napoli e chi invece continuare a sognare l’Europa. Nell’anticipazione di Roma-Como, Gasperini ha operato 4 cambi rispetto all’uscita trionfale di Glasgow (Pellegrini, Wesley, Koné e Cristante titolari) mentre Fabregas ha rinunciato a Douvikas per Diao falso nove a turno con Nico Paz, Baturina largo a sinistra e Addai a destra. Per larghissimi tratti del match i giallorossi hanno fatto valere tutte le migliori virtù a disposizione, tra pressing feroce, fisicità e reazioni improvvise a ribaltare il fronte. Enorme l’occasione di Wesley, con una palla gol divorata a porta vuota su assistenza perfetta di Soulé, poi il colpo in canna rimasto a Ferguson a tu per tu con Butez. Tanti duelli in mezzo al campo e i ragazzi di Fabregas alla ricerca di una fisionomia chiara senza un centravanti di ruolo, fino all’infortunio di Diao e all’ingresso in campo al 37’ di Douvikas. E il primo tempo si è concluso con un brivido lungo la schiena di Svilar, uscito tempestivamente sull’attaccante greco dopo una mischia in area di rigore potenzialmente letale.

Wesley purga il Como. Se la Roma ha dovuto raddrizzare il mirino nella ripresa, al Como invece sarebbe servito un elettroshock, a maggior ragione per il brivido corso con il gol di Cristante in avvio poi annullato per fuorigioco. Un moto d’orgoglio dei lariani in contropiede con Nico Paz e Douvikas hanno riacceso gli animi, la girata dell’argentino in maglia numero 10 contro il muro della Roma a confermare l’aggressione degli ospiti. Ma da un’azione elaborata dei giallorossi e l’offerta di Soulé per Wesley all’ora di gioco ha lasciato partire un siluro chirurgico, angolato al punto giusto da impedire l’intervento di Butez. Match sbloccato 1-0 e ciurma di Gasperini che ha provato a volare sulle ali dell’entusiasmo del laterale brasiliano che ha impallidito Valle da quel lato. Lungo una partita spezzettata dai numerosi cambi e dai falli ravvisati in campo. L’ingresso di Jesus Rodriguez ha dato nuova linfa al Como, che però non ha avuto la precisione e la lucidità di prendersi il pareggio tra Kuhn in ritardo e l’errore su conclusione di Posch. Nel finale un lampo di Bailey a testare i riflessi di Butez, ma i giochi sono finiti: la Roma agguanta un successo dal peso colossale, portandosi ad un solo punto di ritardo dal Napoli di Conte. Incassa il colpo psicologico dopo la debacle con l'Inter la banda di Fabregas, alla seconda sconfitta di fila all'Olimpico. E resta al settimo posto.